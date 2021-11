Der Thüringer Bund der Steuerzahler hat ein Bauprojekt in Weißensee im Landkreis Sömmerda als zu langwierig und zu teuer kritisiert. An der neuen Touristen-Information werde seit inzwischen zehn Jahren gebaut, so der Verband. Bis 2019 seien dafür fast 1,5 Millionen Euro ausgegeben worden. Deshalb wurde das Bauprojekt jetzt im "Schwarzbuch" vom Bund der Steuerzahler verzeichnet. Dort listet der Verband regelmäßig besonders krasse Fälle von Steuerverschwendung auf.

Für die Arbeiten an der neuen Stadtinformation am Marktplatz ist laut Bund der Steuerzahler auch ein Jahrzehnt nach Baubeginn noch kein Ende in Sicht. Als Gründe dafür macht der Verband unter anderem Fehler in der Planung aus, aber auch schlechte Arbeiten der Handwerker beim Sanieren des alten Gebäudes und Änderungswünsche des Bauherrn. Dazu kamen unerwartete Probleme mit der Bausubstanz im Untergrund. Das zog die Bauzeit in die Länge - und trieb die Kosten in die Höhe.