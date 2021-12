Sömmerda Jugendlicher klettert auf Zug und bekommt Stromschlag

Ein 17-Jähriger ist am Dienstagabend am Bahnhof in Sömmerda durch einen Stromschlag schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Teenager auf einen Waggon geklettert. Dort geriet er in die Nähe der Oberleitung der elektrifizierten Bahnstrecke. Es kam es zu einem Lichtbogen. Der Jugendliche wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Bundespolizei ermittelt zum Unfallhergang.