Sömmerda Frau übergibt Betrüger nach "Schockanruf" wertvolle Münzsammlung

Eine 54-jährige Frau aus Sömmerda ist von einem Betrüger um eine wertvolle Münzsammlung gebracht worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte wurde die Frau bereits am Freitagvormittag von einem Unbekannten angerufen. Dieser gab sich als Polizeibeamter aus und erzählte ihr, dass ihr 13-Jähriger Sohn einen tödlichen Unfall verursacht habe und nur gegen eine Kaution von 50.000 Euro freigelassen werde.

Da die Frau nicht so viel Geld flüssig machen konnte, bot sie als Kaution ihre Münzsammlung im Wert von 20.000 Euro an. Der Anrufer lotste die Frau daraufhin zum Erfurter Amtsgericht, wo sie die Münzsammlung einem Unbekannten übergab. Dass sie Betrügern aufgesessen war, bemerkte die Frau erst, als ihr Sohn wenig später nichts ahnend von der Schule nach Hause kam.

Der Fall in Sömmerda war nicht der einzige dieser Art in dieser Woche. In Erfurt verlor eine 77-Jährige 15.000 Euro. Auch hier hatten sich Betrüger am Telefon als Polizisten ausgegeben und behauptet, sie müsse Kaution für ihre Tochter zahlen, weil diese einen Unfall verursacht habe. Die 77-Jährige sammelte ihr gesamtes Barvermögen zusammen und übergab es einem Fremden. Erst als später ihre Tochter zu Besuch kam, fiel der Schwindel auf. Am Mittwoch hatten angebliche Polizisten einer 78-Jährigen in Erfurt Geld, Gold und Schmuck im Wert von 100.000 Euro abgenommen.