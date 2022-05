Die Wohnungsgesellschaft Sömmerda (WGS) hat wegen der gestiegenen Baupreise ein Bauvorhaben auf Eis gelegt. Geplant war der Umbau der ehemaligen Obdachlosenunterkunft in der Bahnhofstraße, dort sollten Wohnungen entstehen. Noch in diesem Jahr sollten die Arbeiten beginnen. Die Angebotspreise hätten sich jedoch verdoppelt, sagte WGS-Geschäftsführer Patrick Mangold. Für einige Ausschreibungslose seien gar keine Angebote eingegangen. Das betraf beispielsweise Dachdeckerarbeiten.

In dem Gebäude in Innenstadtlage sollten drei Vier-Zimmer-Wohnungen und fünf Drei-Zimmer-Wohnungen entstehen. Das Haus ist bereits komplett entkernt. Die Investition war ursprünglich mit zwei Millionen Euro geplant. Die WGS will an dem Vorhaben festhalten. Man warte aber nun erst einmal ab, wie sich die Preise entwickeln, so Mangold. Zuerst berichtete die Thüringer Allgemeine.