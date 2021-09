Eine junge Kurierfahrerin ist am Mittwochabend bei einem Unfall auf der B4 in Straußfurt im Kreis Sömmerda schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, geriet die 26-Jährige zwischen den Ortsteilen Vehra und Henschleben in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Ihr Auto, das mit Arzneimitteln beladen war, prallte dort gegen die Leitplanke und anschließend mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen.