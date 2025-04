Ein 19-jähriger Cabriofahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der A73 verletzt worden. Laut Angaben der Polizei war er in Richtung Suhl unterwegs, als an der bayerisch-thüringischen Landesgrenze bei einem Tempo von fast 200 km/h ein Hinterreifen platzte.