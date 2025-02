In den vergangenen Wochen hat es mehrere Unfälle mit Zügen in Thüringen gegeben. Im Januar 2025 zählte die Bundespolizei fünf Unfälle an Gleisen in Thüringen. In den vergangenen zwei Jahren haben sich in Thüringen insgesamt 41 Unfälle auf Gleisen ereignet - 2023 waren es 20 Unfälle, 2024 waren es 21. Die Bundespolizei spricht davon, dass besonders in den dunklen Monaten - wie Januar - die Zahl hochgehe.