Landkreis Sömmerda Polizei verhindert Sprengung von Geldautomat in Kölleda

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag erneut versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Wie die Polizei mitteilte, hätten sich die Täter gegen 3 Uhr an einem Automaten in der Sparkassenfiliale in Kölleda (Landkreis Sömmerda) zu schaffen gemacht und versucht, diesen zu sprengen. Dies konnte die Polizei allerdings verhindern.

Während einer Streifenfahrt hatten die Beamten beobachtet, wie sich mehrere Täter am Geldautomaten in der Sparkassenfiliale zu schaffen machten und griffen ein. Die Täter konnten jedoch in einem dunklen Fahrzeug mit Sömmerdaer Kennzeichen fliehen. Bei dem Auto könnte es sich, laut Polizei, um einen Kombi der Marke Audi handeln. Die Fahndung, an der sich mehrere Dienststellen der Thüringer Polizei sowie ein Polizeihubschrauber beteiligen, dauert an.