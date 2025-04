Landkreis Sömmerda Neben Kino-Besuch nun auch Bootsverleih am Gondelteich in Weißensee

Das Zeltkino am Gondelteich in Weißensee im Landkreis Sömmerda startet am Freitag in die Saison. Wie der Betreiber Mario Müller MDR THÜRINGEN sagte, hat er die Winterpause genutzt, um einige Änderungen vorzunehmen und um neben dem Zeltkino noch ein weiteres Projekt am Gondelteich zu starten.

"Die meisten Änderungen werden den Besuchern gar nicht auffallen", sagt Mario Müller beim Blick in den Kinosaal. So habe er zum Beispiel weitere Sitzsofas eingebaut und dafür eine Reihe roter Kinosessel entfernt. Diese seien nicht so gefragt wie die Sofas. Was Müller natürlich nachvollziehen könne. Außerdem sei hier und dort gemalert und ausgebessert worden. Bildrechte: MDR/Samira Wischerhoff

Neue Klimaanlage und Lichtsteuerung

Viel wichtiger sei aber, dass er den Saal nun temperieren könne: Dafür hat er eine Klimaanlage einbauen lassen. Innerhalb von zwei Stunden könne es im Saal mollig warm oder angenehm kühl werden. Neu ist auch ein Oberlicht-Dimmer. "Damit die Leute nach Ende der Vorstellung nicht gleich geblendet 'Aahhh' rufen", sagt Müller schmunzelnd.

Zum Auftakt der Kino-Saison laufen an diesem Wochenende der US-amerikanische Actionfilm "Venom: The last Dance", die Romanze "No hard feelings" mit Jennifer Lawrence und für Kinder der dritte Teil von "Die Schule der magischen Tiere". Bildrechte: MDR/Samira Wischerhoff

Neuer Bootsverleih am Gondelteich

Doch besonders freut Müller sich über ein neues Highlight, dass er sowohl Kinobesuchern, als auch Weißenseern am Gondelteich bieten möchte: Mit Beginn des Kinobetriebs starte er nun am nahegelegenen Bootssteg auch einen Bootsverleih. Kinobesucher könnten so vor oder nach dem Film mit dem Boot über den Gondelteich rudern. Geöffnet ist laut Müller von April bis Oktober immer freitags von 16 bis 22 Uhr, samstags von 14 bis 22 Uhr und sonntags 12 bis 17 Uhr.

Langfristig plant er auch, den Kinosaal für Feierlichkeiten und Musik-Veranstaltungen zu vermieten. Auch ein Ganzjahresbetrieb des Kinos sei langfristig geplant. Dazu fehle aber bisher ein Wasseranschluss, eine eigene Toilette und eine Isolierung des Zeltkinos. Derzeit können Kinobesucher das Toilettenhäuschen am Gondelteich nutzen. Bildrechte: MDR/Samira Wischerhoff

Trotz Schwierigkeiten weiter vom Plan überzeugt

Einfinden müsser er sich noch in den Verwaltungsaufwand eines Kinobetriebs, gibt Müller zu: "Ich hab den Aufwand massiv unterschätzt." Es sei relativ schwierig, an die Kontakte für die Lizenzen der Filme zu kommen. Zudem ändere sich die Film- und Studio-Landschaft immer wieder – alte Studios brechen weg und neue kommen hinzu. Doch trotzdem macht ihm Kino großen Spaß. Sonst hätte er das gut 50 Jahre alte Kino wohl auch nicht mit viel Zeit und Geld wieder hergerichtet.