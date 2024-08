Das Wolfspaar in der Region um Neuhaus am Rennweg im Landkreis Sonneberg hat Nachwuchs bekommen. Es gibt aus dem Territorium erstmalig Fotoaufnahmen dreier Welpen, teilte am Dienstag das Umweltministerium mit. Damit ändert sich für dieses Territorium den Angaben nach auch der bisherige Status von "Paar" zu "Rudel".