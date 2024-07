Bildrechte: MDR/Katja Bomeier

Verzögerung Bauarbeiten auf Bahnstrecke Weimar - Großheringen dauern länger

30. Juli 2024, 13:06 Uhr

Die Bauarbeiten für die neue Eisenbahnbrücke in Bad Sulza verzögern sich. Statt wie geplant am Montag soll der Einschub nun am Dienstagmittag beginnen. Busse fahren als Schienenersatzverkehr. Auch an anderen Brücken in Thüringen wird derzeit gebaut.