An mehreren Demonstrationen in Weimar haben sich am Montagabend laut Schätzungen der Polizei mindestens 1.000 Menschen beteiligt. Wie ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale sagte, verfolgten rund 500 Menschen eine Rede des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke auf dem Theaterplatz. Die Veranstaltung am Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus hatten die sogenannten Montagsspaziergänger organisiert.