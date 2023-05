Am Montagabend hat es mehrere Demonstrationen in Weimar gegeben. Wie ein Sprecher der Landespolizei sagte, verfolgten etwa 500 Menschen eine Rede des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke auf dem Theaterplatz. Die Veranstaltung am Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkrieges hatten die sogenannten Montagsspaziergänger organisiert. Die Zahl der Gegendemonstranten gab die Polizei am Dienstagmorgen mit 1.000 an. Sie korrigierte damit ihre eigenen Angaben vom Montagabend, als die Beamten noch von 500 Gegendemonstranten gesprochen hatten.

Mehrere Hundert Menschen kamen zu einer Demonstration, auf der auch der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke sprach. Bildrechte: MDR/Uli Sondermann-Becker

Gedenkstätten-Leiter: "Höcke ist Antisemit und Rassist"

Der Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, Jens-Christian Wagner, bekräftigte bei seiner Rede vor Gegendemonstranten seine Kritik an dem Auftritt Höckes "ausgerechnet am Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus". Er bezeichnete Höcke als "notorischen Antisemiten, Rassisten und Geschichtsrevisionisten". Es sei eine Schande, dass Höcke an diesem Tag vor dem Deutschen Nationaltheater spreche, in dem 1919 "die von den Nazis verhasste demokratische Weimarer Verfassung verabschiedet wurde".

Wagner bezeichnete den Geschichtsrevisionismus als Bindeglied der neuen und der alten Rechten. Dieser helfe, "dass die Lehren aus der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und seinen Verbrechen überwunden werden, also die Achtung von Menschenrechten, Demokratie, Frieden und Humanität". Das Kleinreden, Relativeren und Leugnen der NS-Verbrechen bezeichnete er als ein Grundmerkmal der AfD-Geschichtspolitik.