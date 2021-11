In Weimar ist am 8. November eine neue Corona-Allgemeinverfügung in Kraft getreten. Demnach gilt bei öffentlichen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen wie etwa im Kino, in Museen und Sporthallen die 2G-Regel oder das 3G+-Modell. Bei Kindern unter 18 Jahren werden Ausnahmen gemacht. Sie dürfen vor Ort einen Selbsttest machen. In Gaststätten, Fitnessstudios und Hotels gilt 3G. Die Allgemeinverfügung gilt zunächst bis zum 24. November und ist auf der Stadt-Website im Wortlaut nachzulesen.