Die Entscheidung des Weimarer Richters gegen die in Thüringen damals geltende Corona-Maskenpflicht war später vom Oberlandesgericht in Jena gekippt worden. Die gerichtliche Kontrolle staatlicher Anordnungen zum Corona-Schutz liege allein in der Verantwortung der Verwaltungsgerichte, hatte das Oberlandesgericht begründet.