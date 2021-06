Der Amtsrichter hatte am 8. April 2021 mit einer einstweiligen Anordnung die Maskenpflicht an zwei Schulen aufgehoben. Der Amtsrichter hob die Maskenpflicht im Unterricht für diese beiden Schüler und für sämtliche Mitschüler in allen Klassen dieser Schulen auf. Geklagt hatte eine Mutter zweier Schüler an diesen Schulen. Sie sah durch die Infektionsschutzregeln das Wohl ihrer Kinder gefährdet. Das Thüringer Oberlandesgericht erklärte den Beschluss des Amtsrichters später für ungültig. Dem Gericht zufolge habe der Richter seine Zuständigkeit überschritten. Demnach dürfen nur Verwaltungsgerichte das Handeln von Behörden - und damit auch die Corona-Infektionsschutzregeln des Ministeriums - juristisch überprüfen.