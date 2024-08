Anna Amalia Bibliothek: Diese Fortschritte hat die Buchrestaurierung seit dem Brand gemacht

Die Fortschritte, die es in der Buchrestaurierung seit dem Brand der Anna Amalia Bibliothek gegeben hat, lassen sich in einem Gewerbegebiet im Süden von Weimar entdecken. Seit 2008 betreibt die Klassik Stiftung hier eine Lehrwerkstatt. In ihr wird geforscht und getüftelt, aber auch nach wie vor an den so genannten Aschebüchern gearbeitet – also an jenen stark verkohlten Buchblöcken, die Helferinnen und Helfer nach dem Brand aus dem Bauschutt geholt haben.