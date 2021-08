Denn seine Arbeit ist körperlich extrem anstrengend. "Als ich damals hier angefangen habe, hat niemand geglaubt, dass ich das so lange durchhalte. Niemand!" Und doch sind es jetzt fast 45 Jahre, die er sich in Weimar um den Müll kümmert. Und er hätte auch nichts anderes machen wollen: "Ich bin den ganzen Tag an der frischen Luft. Ich könnte nie in einem Büro sitzen. Früher habe ich mal in der Druckerei gearbeitet, in einer riesigen Halle, das habe ich nicht ausgehalten."