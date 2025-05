Auf den Thüringer Autobahnen ist es am Mittwochnachmittag zu zahlreichen Unfällen gekommen. Ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte MDR THÜRINGEN, wahrscheinlich seien die meisten auf Aquaplaning zurückzuführen. Zuvor hatte es mehrere, zum Teil sehr heftige Regengüsse gegeben. Unter anderem wurde die Tunnelkette auf der A4 bei Jena vorübergehend gesperrt.

Auf der A4 in Richtung Dresden gab es vor allem bei Apolda und bei Jena Unfälle und kilometerlange Staus. Zwischen Bucha und Stadtroda musste die A4 gesperrt werden, dort waren die Ausweichstrecken völlig überlastet.

Unfälle gab es auch in der Gegenrichtung, unter anderem zwischen den Anschlussstellen Meerane und Schmölln an der Landesgrenze zu Sachsen. Dort wurden bei einem Unfall mit drei Lkw und einem Transporter mehrere Menschen verletzt. Die Autobahn ist noch bis in die Abendstunden gesperrt.