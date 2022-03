Der Brand in einer Autowerkstatt im Weimarer Ortsteil Tiefurt am Dienstagabend ist höchstwahrscheinlich durch Selbstentzündung entstanden. Das sei das vorläufige Ergebnis der Brandermittler, so die Polizei.

Explosion und Feuer haben die Werkstatt stark beschädigt. Bildrechte: MDR/Johannes Krey