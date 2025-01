Die elf- bis 14-jährigen Schüler sollen Gegenstände auf die Gleise gelegt und sich am Freitag in einer Weimarer Schule mit der Tat gebrüstet haben. Ermittler und Präventionsbeamte haben sich daraufhin mit Schule und Eltern der Verdächtigen in Verbindung gesetzt und zudem in der Schule über die Gefahren und den Eingriff in den Bahnverkehr aufgeklärt.