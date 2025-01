Bildrechte: MDR/Laurin Henschel

Bahn Betonblock auf Gleise gelegt: Polizei ermittelt nach Zug-Kollision

24. Januar 2025, 09:08 Uhr

Die Bundespolizei ermittelt gegen unbekannte Täter, die in der Nähe des Weimarer Hauptbahnhofs einen Betonblock und eine Metallstange auf die Gleise gelegt haben. Zwei Züge kollidierten mit den Gegenständen. In den vergangenen Tagen hat es in Thüringen mehrere Bahnunfälle gegeben.