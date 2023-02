Nach zehn Tagen haben Studenten und Studentinnen in Weimar die Besetzung der Bauhaus-Universität am Mittwoch für beendet erklärt. Die besetzten Räume sollen am Abend verlassen werden, wie eine Sprecherin der Aktivisten mitteilte.

Nach Angaben der Aktivisten sollen sich in den vergangenen Tagen mehr als 900 Menschen an dem Protest beteiligt haben. Zudem hätten Hunderte Besetzer über gegenwärtige Krisen diskutiert. Die Aktivisten kündigten an, auch künftig wieder Räume an der Hochschule zu besetzen. Die Bauhaus-Uni hatte darauf verzichtet, die besetzten Gebäudeteile räumen zu lassen.