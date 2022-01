Der Präsident der Bauhaus-Universität Weimar, Winfried Speitkamp, wird neuer Staatssekretär im Thüringer Bildungsministerium. Das teilten Ministerpräsident Bodo Ramelow und Bildungsminister Helmut Holter (beide Linke) am Mittwoch mit.

Speitkamp sei bestens vernetzt und ein erfahrener Wissenschaftler, dem die Kernanliegen der Landesregierung am Herzen lägen, so Holter. Konkret nannte er in diesem Zusammenhang eine moderne Lehrerbildung und die Suche nach pädagogischem Nachwuchs.