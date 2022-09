Buchenwald: Fürst und Ramelow pflanzen neuen Erinnerungsbaum

In Weimar wird am Mittwoch das Gedenkprojekt "1.000 Buchen" fortgesetzt. Wie das Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda als Initiator mitteilte, wird der KZ-Überlebende Naftali Fürst am Mittwochmittag gemeinsam mit Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) einen Baum in Weimars Andersenstraße setzen. Es wird der 171. Baum des inklusiven Erinnerungsprojekts.

Seit über 20 Jahren pflanzen Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Bäume. Sie sollen an Tausende Häftlinge des Lagers in Buchenwald erinnern, die während der Herrschaft der Nationalsozialisten getötet wurden. Allein in das Lager Buchenwald verschleppten die Nazis 280.000 Menschen. Viele von ihnen starben. Das geschah auch, als am Ende des Kriegs Menschen auf einen Marsch in ein anderes Lager geschickt wurden. Zur Erinnerung daran wurden entlang des Wegs bisher 170 Bäumchen gepflanzt. In den nächsten Jahren sollen es insgesamt 1.000 Buchen werden.