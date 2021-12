Die Stadtbuslinien in Weimar fahren nach sieben Monaten Bauzeit seit Donnerstag wieder regulär. Am Vorabend wurde der erneuerte Straßenzug Gropiusstraße - Sophienstiftsplatz - Heinrich-Heine-Straße - Goetheplatz für den Verkehr freigegeben worden. Die viel genutzte Strecke am Rande der Altstadt war seit Mai gesperrt gewesen, um unter anderem die Fahrbahnen zu erneuern. Deswegen fuhren alle Stadtbuslinien nicht über ihren "Treffpunkt" Goetheplatz, sondern über eine Parallelstraße.

Am Sophienstiftsplatz in Weimar ist die Straße wieder befahrbar. Bildrechte: MDR/Sebastian Großert