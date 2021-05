Sophienstiftsplatz Weimar: Umleitung für alle Stadtbuslinien wegen Bauarbeiten

Am Montag beginnen in Weimar Bauarbeiten, die für den Verkehr in der Innenstadt spürbare Auswirkungen haben. Der Sophienstiftsplatz wird bis Ende des Jahres gesperrt. Alle Buslinien werden umgeleitet.