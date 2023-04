Der Bayer-Konzern hat seinen Hauptsitz in Leverkusen. Der Standort in Weimar soll wachsen.

Der Bayer-Konzern hat seinen Hauptsitz in Leverkusen. Der Standort in Weimar soll wachsen. Bildrechte: dpa

Insgesamt will das Unternehmen mehr als 25 Millionen Euro in die Modernisierung investieren. So sollen unter anderem neue Verpackungsanlagen angeschafft werden. Das Chemie- und Pharma-Unternehmen mit Hauptsitz in Leverkusen rechnet in den kommenden Jahren mit steigenden Produktionsmengen.