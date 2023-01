Im vergangenen Dezember gab es bereits Besetzungen an den Thüringer Universitäten von Jena und Erfurt. Dort blieben die Forderungen weitgehend auf Probleme der jeweiligen Hochschule beschränkt. Im Jena wurde zwei Wochen lang für den Erhalt des Lehrstuhls für Geschlechtergeschichte protestiert, in Erfurt gegen eine verkürzte Öffnungszeit der Bibliothek am Wochenende. Erfurter Studierende forderten zudem mehr Einsatz gegen soziale Ungleichheit bei Studierenden und einen anderen Umgang mit den Haushaltsmitteln der von Geldsorgen geplagten Hochschule.