Weil das Ehringsdorfer schon lange auch in Pößneck abgefüllt wird, waren nur noch zu Spitzenzeiten fünf Mitarbeiter in der Brauerei in Weimar beschäftigt. Auch der Bierabsatz hatte in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen. So verkaufte Ehringsdorfer nur noch 8.000 Hektoliter im Jahr, vor zehn Jahren waren es noch bis zu 19.000 Hektoliter.