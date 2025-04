Genau diese Spuren sind es, die den Fotografen Christian Rothe fast zehn Jahre lang immer wieder hierher geführt haben: "Es ist ja ein Menschenleben, was in etwa 80 Jahren vergangen ist. Und es ist einfach Gras drüber gewachsen sagt man, bzw. in diesem Fall ist eben Wald drüber gewachsen." Reste von alten Sanitäranlagen, Lampenmasten oder Unterkellerungen finden sich überall in der Umgebung. Sie machen deutlich, dass das Konzentrationslager einst sehr viel größer war als das Gelände der heutigen Gedenkstätte. Es überzog den gesamten Ettersberg kilometerweit mit Fabriken, einer SS-Wohnsiedlung, einem Zoo und vielen weiteren Punkten.