Nach einer Panne bei Bauarbeiten sind am Donnerstagvormittag in Blankenhain im Weimarer Land größere Mengen Gas ausgetreten. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei Baggerarbeiten die Gasleitung unter der Karlstraße beschädigt. Wegen des Gasaustritts musste der Bereich weiträumig abgesperrt werden.

Laut Polizei mussten 15 Anwohner ihre Häusern verlassen. Die in der Nähe liegende B 85 wurde in dem Bereich ebenfalls für drei Stunden gesperrt. Inzwischen ist die Gasleitung wieder repariert. Die Anwohner konnten in ihre Häuser zurück und auch der Verkehr auf der Bundesstraße rollt wieder.