Jan Böhmermann und Olli Schulz wollen Spenden für die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora sammeln. Das gaben die Satiriker in ihrem gemeinsamen Podcast "Fest und Flauschig" sowie auf der Plattform "X" bekannt. Das Geld soll im Rahmen der Live-Spendengala "Weihnachtszirkus 2023" am 16. Dezember in Berlin gesammelt werden. Die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora ist eines von vier Spendenzielen, die Böhmermann und Schulz unterstützen wollen. In Mitteldeutschland sammeln beide außerdem für interkulturelle, offene und queere Sozialarbeit und Projekte in Köthen in Sachsen-Anhalt.