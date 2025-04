Dietrich Bonhoeffer war am Widerstand gegen die Nationalsozialisten beteiligt. Er wurde verhaftet und im Februar 1945 nach Buchenwald gebracht. Anfang April wurde er ins KZ Flossenbürg überführt. In der Nacht seiner Ankunft vom 8. zum 9. April 1945 verurteilte ein Standgericht Dietrich Bonhoeffer und seine Mitstreiter zum Tode. Am 9. April wurde er hingerichtet.