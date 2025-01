Bildrechte: Johannes Krey

Ermittlungen Silvesternacht in Weimar: Polizeitransporter vermutlich mit Brandbeschleuniger beschossen

07. Januar 2025, 17:08 Uhr

In der Silvesternacht rückten Polizei und Feuerwehr in Thüringen wegen zahlreichen Bränden aus. So auch in Weimar, wo unbekannte Täter einen Streifenwagen in Brand setzten. Nun sind erste Details zu dem Vorfall bekannt geworden.