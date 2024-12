Im Weimarer Stadtteil Oberweimar ist in der Nacht zum Samstag ein Wohnhaus niedergebrannt. Wie die Polizei mitteilte, ging das Feuer in der Bahnhofstraße kurz nach Mitternacht von einem Holzofen in einem angrenzenden Schuppen aus. Die Flammen schlugen auf das Einfamilienhaus über.

