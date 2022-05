Ganz am Anfang steht die Frage: Was zieht FRAU an? Die Auswahl der Brautkleider scheint unendlich - von Prinzessinnen-Look über das Mini-Kleid, bis hin zum Hosenanzug.

"Nicht alles muss mir selbst gefallen. In den 1990-ern zum Beispiel waren Puff-Ärmel in. Das war nicht so mein Fall." Dabei sind Puff-Ärmel wieder im Kommen. Auf der neuesten Brautmodenmesse in Barcelona hat Heike Trzewick sie wieder entdeckt. 2023 werden sie in den Schaufenstern hängen. "Auch Rüschchen und Tüll werden wieder mehr". Überhaupt geht der Trend wieder hin zum Opulenten.