Buchenwald Klage der AfD gegen Gedenkstättenstiftung großteils zurückgewiesen

Im Streit um einen Brief der Gedenkstättenstiftung Buchenwald und Mittelbau Dora an Thüringer Haushalte ist die AfD vor Gericht in großen Teilen gescheitert.

In allen übrigen Punkten haben die Richter den Antrag der AfD zurückgewiesen. Wie aus dem am Mittwoch gefassten Beschluss hervorgeht, war der an 350.000 Haushalte verschickte Brief im Vorfeld der Thüringer Landtagswahl vom Stiftungszweck gedeckt.