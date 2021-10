Am Mahnmal der KZ-Gedenkstätte Buchenwald ist es am Mittwoch zu verfassungswidrigen Rufen und Gesten gekommen. Eine Schulgruppe und Mitarbeiterinnen hätten bei einer Führung einen Mann beobachtet, der vor dem Glockenturm posierend "Heil Hitler" gerufen und den sogenannten Hitlergruß gezeigt habe, sagte ein Sprecher der Gedenkstätte. Es sei gegen den Mann ein unbefristetes Hausverbot ausgesprochen und umgehend die Polizei verständigt worden.

Die Gedenkstätte Buchenwald: Zahlreiche Gedenkorte und die Mahnmals-Anlage erinnern an die Verbrechen der Nazis. Bildrechte: MDR/Katrin Fischer

Der Polizei zufolge handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 26-Jährigen, der sich mit zwei weiteren Männern und einer Frau dort aufgehalten habe. Die Kriminalpolizei ermittele nun wegen des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen. Die Verbreitung und Verwendung von Symbolen und Parolen aus der Zeit des Nationalsozialismus und von verbotenen Neonazi-Organisationen ist in Deutschland strafbar. Die Fotos, für die der Mann posierte, seien Beweismittel.

"Solche Vorfälle gibt es immer wieder mal, dass Rechtsradikale diesen Ort nutzen, um sich zu produzieren", sagte der Buchenwald-Sprecher. Sonst werde eher heimlich vorgegangen und etwa ein Hakenkreuz in eine Bank geritzt, eher selten komme es zu öffentlichen Taten. Insgesamt ereigneten sich solche Vorfälle ein- bis zweimal im Monat.

"Es ist bedrückend", schrieb die Gedenkstätte schon am Mittwoch bei Twitter und verwies auch auf die NS-Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, in der am Vortag mehrere historische Gebäude mit antisemitischen Parolen beschmiert worden waren.