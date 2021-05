Bertrand Herz wurde am 24. April 1930 in Paris geboren. Wegen seiner jüdischen Herkunft wurde er im Jahr 1944 in Frankreich von der Gestapo verhaftet und ins KZ Buchenwald deportiert. Später wurde er in ein Außenlager nach Niederorschel im thüringischen Eichsfeld verlegt, wo er Zwangsarbeit leisten muss. Herz überlebte, kehrte nach Frankreich zurück und wurde Ingenieur und später Professor an einer der Pariser Universitäten. Für seine Rolle an der Spitze des Komitees Buchenwald-Dora erhielt Herz verschiedene staatliche Auszeichnungen, darunter den nationalen französischen Verdienstorden und den Verdienstorden des Freistaats Thüringen.