Erinnerungsorte an NS-Verbrechen sind Ziele von Neonazis

Seit Jahren werden Orte, die an die Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten erinnern, zu Zielen von Neonazis oder Rechtsextremisten. 1996 erschienen die Neonazis vom Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) in SA-Uniformen in der Gedenkstätte Buchenwald und posierten vor dem gusseisernen Tor mit der Aufschrift "Jedem das Seine" mit erhobenen rechten Armen.

Vor acht Jahren wurden Zäune und Eingangstore der KZ-Gedenkstätte Langenstein in Sachsen-Anhalt niedergewalzt. Vor fünf Jahren beschmierten Neonazis in Bremen einen Gedenkort, der an ermordete Zwangsarbeiter erinnert, mit der Aufschrift: "Stoppt den Schuldkult". Vor drei Jahren posierten Neonazis in der KZ-Gedenkstätte in Mohringen in Niedersachsen mit T-Shirts, auf denen stand "Zensiert” und "Fuck you Israel”. Die Fotos stellten sie auf Facebook.