Auch das Konzentrationslager Mittelbau-Dora nahe Nordhausen wurde am 11. April 1945 von US-amerikanischen Truppen befreit. Die SS hatte das Lager für die unterirdische Rüstungsproduktion eingerichtet. Bis März 1945 wurden 60.000 Häftlinge in die Mittelbau-Lager verschleppt. Als die US-Soldaten ins Lager vorstießen, befanden sich nicht mehr viele Häftlinge vor Ort, die meisten waren von der SS auf Todesmärsche geschickt worden.

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Martin Schutt

Die Bilder und Filmaufnahmen, die US-amerikanische Kriegsberichterstatter in den Folgetagen von entkräfteten und verhungerten Häftlingen in Dora und in der Boelcke-Kaserne Nordhausen machten, gingen um die Welt. Zum KZ gehören fast 40 Außenlager in der Region, wie in Ellrich, Harzungen oder Bischofferode.

Am Montag, 7. April, wird bei der Festveranstaltung der Opfer gedacht. Albrecht Weinberg wird als Überlebender die Festansprache halten. Er erlebte die Befreiung nach einem Räumungstransport von Mittelbau-Dora zum KZ Bergen-Belsen. Ein weiterer Redner wird der Sohn eines US-Soldaten sein, der vor 80 Jahren das KZ mit befreit hat. James D. Bindenagel war Botschafter der USA in Deutschland. Auch in der Gedenkstätte Mittelbau-Dora wird eine Outdoor-Ausstellung die Zeit nach der Befreiung thematisieren, weitere Stelen werden in Ellrich und der Stadt Nordhausen zu sehen sein.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sina Schuldt

Nicht nur in den Gedenkstätten wird die Erinnerung an die Ereignisse in den letzten März- und Apriltagen 1945 wachgehalten. Auch in vielen Städten und Dörfern wird in diesen Tagen der Ereignisse gedacht.

Mehrere Städte wurden noch im Frühjahr 1945 durch Bombenangriffe schwer beschädigt. Am 19. März traf es Jena, Ziel: die optische Industrie. Getroffen wurde auch die historische Altstadt. Anfang April flog die Royal Air Force zwei Angriffe auf die Stadt Nordhausen, die daraufhin fast vollständig zerstört wurde. Etwa 8.800 Menschen kamen dabei ums Leben.