Als am Nachmittag des 11. April 1945 US-amerikanische Truppen das Lager Buchenwald erreichten, ist es das erste intakte Konzentrationslager, auf das die US Army stieß. 21.000 Häftlinge, dem Tode oft näher als dem Leben, befreiten sie. Der Anblick sei selbst für hartgesottene Frontsoldaten ein Schock gewesen, sagt Jens-Christian Wagner. Schnell bauten die US-Soldaten eine Sanitäts-Infrastruktur auf. Dort wo noch vor Tagen die SS-Männer untergebracht waren, lagen nun Häftlinge. Trotzdem starben noch mehrere Hundert infolge der Strapazen.

An die Tage und Wochen nach der Befreiung erinnert die Outdoorausstellung "Szenen aus dem befreiten Lager" auf dem Gelände der Gedenkstätte auf dem Ettersberg bei Weimar.

Das Konzentrationslager Buchenwald Im Sommer 1937 errichtete die SS auf dem unweit von Weimar gelegenen Ettersberg das Konzentrationslager Buchenwald.



Für die geplante rassistische Umgestaltung der deutschen Gesellschaft wurden Orte gebraucht, um politische Gegner, Vorbestrafte, Zeugen Jehovas und Homosexuelle zu isolieren.



Ein Jahr später dehnte sich die Verfolgung auf sogenannte Arbeitsscheue, Juden sowie Sinti und Roma aus.



Nach dem Kriegsausbruch 1939 wurden auch Kriegsgefangene im Lager inhaftiert.



Im Februar 1945, nach den Transporten aus Auschwitz, erreichte die Zahl der Häftlinge mit 112.000 ihren Spitzenwert. 56.000 Menschen überlebten den Terror nicht. Von den 9.000 SS-Wachleuten und - frauen wurden nur 79 zur Verantwortung gezogen.



An diesem Sonntag, den 6. April, folgt ein umfangreiches Programm, mit dem an die Befreiung des Konzentrationslagers und an die Opfer erinnert wird: Zum Festakt in der Weimarhalle werden neben den Überlebenden und Angehörigen von verstorbenen ehemaligen Häftlingen Vertreter der Thüringer Landesregierung erwartet. Die Festrede hält CDU-Altbundespräsident Christian Wulff.

Warum findet das Gedenken am 6. April 2025 statt? Die Gedenkveranstaltungen zur Erinnerung an die Befreiung des KZ Buchenwald finden traditionell an einem Sonntag statt, der zeitlich dem Tag der Befreiung (11. April) nahe liegt.



Da in diesem Jahr der 13. April in die Pessach-Zeit fällt und Angehörigen jüdischer Opfer damit eine Anreise nicht zumutbar wäre, hat die Gedenkstätte den Termin 2025 auf den 6. April gelegt.

Am Nachmittag wird auf dem Appellplatz der Gedenkstätte unter anderem der Vorsitzende des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora (IKBD), Naftali Fürst, sprechen. Danach präsentieren deutsche und französische Jugendliche ihr Theater-Projekt "L’Écriture ou la vie" (deutsch: "Schreiben oder Leben") von Jorge Semprún. Der Tag schließt mit einem interreligiösen Gedenken der beiden großen Kirchen und der jüdischen Gemeinde.

Auch das Konzentrationslager Mittelbau-Dora nahe Nordhausen wurde am 11. April 1945 von US-amerikanischen Truppen befreit. Die SS hatte das Lager für die unterirdische Rüstungsproduktion eingerichtet. Bis März 1945 wurden 60.000 Häftlinge in die Mittelbau-Lager verschleppt. Als die US-Soldaten ins Lager vorstießen, befanden sich nicht mehr viele Häftlinge vor Ort, die meisten waren von der SS auf Todesmärsche geschickt worden.

Die Bilder und Filmaufnahmen, die US-amerikanische Kriegsberichterstatter in den Folgetagen von entkräfteten und verhungerten Häftlingen in Dora und in der Boelcke-Kaserne Nordhausen machten, gingen um die Welt. Zum KZ gehören fast 40 Außenlager in der Region, wie in Ellrich, Harzungen oder Bischofferode.

Am Montag, 7. April, wird bei der Festveranstaltung der Opfer gedacht. Albrecht Weinberg wird als Überlebender die Festansprache halten. Er erlebte die Befreiung nach einem Räumungstransport von Mittelbau-Dora zum KZ Bergen-Belsen. Ein weiterer Redner wird der Sohn eines US-Soldaten sein, der vor 80 Jahren das KZ mit befreit hat. James D. Bindenagel war Botschafter der USA in Deutschland. Auch in der Gedenkstätte Mittelbau-Dora wird eine Outdoor-Ausstellung die Zeit nach der Befreiung thematisieren, weitere Stelen werden in Ellrich und der Stadt Nordhausen zu sehen sein.

Nicht nur in den Gedenkstätten wird die Erinnerung an die Ereignisse in den letzten März- und Apriltagen 1945 wachgehalten. Auch in vielen Städten und Dörfern wird in diesen Tagen der Ereignisse gedacht.

Mehrere Städte wurden noch im Frühjahr 1945 durch Bombenangriffe schwer beschädigt. Am 19. März traf es Jena, Ziel: die optische Industrie. Getroffen wurde auch die historische Altstadt. Anfang April flog die Royal Air Force zwei Angriffe auf die Stadt Nordhausen, die daraufhin fast vollständig zerstört wurde. Etwa 8.800 Menschen kamen dabei ums Leben.