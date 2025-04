Warum findet das Gedenken am 6. April 2025 statt? Die Gedenkveranstaltungen zur Erinnerung an die Befreiung des KZ Buchenwald finden traditionell an einem Sonntag statt, der zeitlich dem Tag der Befreiung (11. April) nahe liegt.



Da in diesem Jahr der 13. April in die Pessach-Zeit fällt und Angehörigen jüdischer Opfer damit eine Anreise nicht zumutbar wäre, hat die Gedenkstätte den Termin 2025 auf den 6. April gelegt.