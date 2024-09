Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Martin Schutt

"Kindlicher Historiker" Buchenwald-Überlebender Thomas Geve gestorben

18. September 2024, 15:26 Uhr

Thomas Geve wurde am 27. Oktober 1929 in Stettin geboren. 1943 wurde er gemeinsam mit seiner Mutter in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz deportiert. Mit Heranrücken der Roten Armee verschleppten die Nazis ihn in das Konzentrationslager Buchenwald.