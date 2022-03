Buchenwald und Mittelbau-Dora Russische Vertreter bei Gedenken an KZ-Befreiung unerwünscht

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine überschattet das Gedenken an die Befreiung der nationalsozialistischen Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora vor 77 Jahren. Anders als in den Vorjahren sind bei den Veranstaltungen am 10. und 11. April offizielle Vertreter aus Russland und Belarus wegen des Kriegs unerwünscht.