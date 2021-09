m September 2022 soll der Rohbau fertig sein, das war die Auflage der Stadt Weimar beim Verkauf der Alten Feuerwache an eine Bürgerinitiative. Sonst drohe die Rückabwicklung des Kaufvertrags. Um dieses Ziel zu erreichen, muss der Umbau jetzt starten. Der Verein "Alte Feuerwache Weimar" benötigt dafür allerdings rund vier Millionen Euro Fördermittel. Der Antrag wird seit 19 Monaten beim Landesverwaltungsamt geprüft. Das Projekt passt einfach nicht zu den aktuellen Förderstrukturen.

Wer in der Weimarer Innenstadt eine Wohnung sucht, muss meist zehn Euro oder mehr pro Quadratmeter Kaltmiete auf den Tisch legen. Diese Erfahrung mussten Christiane Werth, Line Bernstein und Anne Lippmann machen. Sozialen Wohnraum für Menschen mit Wohnberechtigungsschein gibt es kaum. Damit abfinden wollten sie sich nicht.

Zusammen mit anderen Weimarern gründeten sie eine Bürgerinitiative und entwickelten die Idee von einem Wohn- und Kulturquartier mitten in der Stadt: günstige Mieten, Gewerberäume für Künstler, Selbstständige und Händler. Kleine Läden zur Nahversorgung. Räume für Vereine.

Ihr Konzept war zugeschnitten auf die Alte Feuerwache , ein Gebäudekomplex in bester Weimarer Lage westlich der Altstadt. Der Weimarer Stadtrat zeigte sich begeistert und stimmte 2019 dem Verkauf mehrheitlich zu.

Doch genau hier liegt das Problem, meint Christiane Werth: "Wer Sozialwohnungen in der Stadt tatsächlich realisieren möchte, der braucht passende Förderprogramme. Und bei dem Wort passend haben wir noch die Baustelle."

Vier Millionen Euro Fördermittel braucht der Verein, um später günstige Mieten anbieten zu können. Im Februar 2019 beantragten das die Projektmacher beim Thüringer Landesverwaltungsamt. Bislang ohne Ergebnis. Am fehlenden Willen liege es nicht, so Präsident Frank Roßner. Es handele sich aber um ein einmaliges Projekt, das es so noch nicht gegeben habe.