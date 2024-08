Johann Gramm gehört einer seltenen Spezies an. Er ist Bio-Gemüsebauer in Thüringen. Gramm bewirtschaftet seit fünf Jahren den Lindenberghof am östlichen Stadtrand von Weimar. Die Gemüseproduktion vor Ort in Thüringen geht zurück - gerade einmal 54 Betriebe bauen laut Landwirtschaftsministerium im Freistaat Gemüse an. 22 davon sind Bio. "Das ist ein Witz", sagt Gramm über seine Branche. Gerade bei der Bio-Produktion sei Thüringen "Entwicklungsland".