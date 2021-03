In Ettersburg, ein paar Kilometer nördlich von Weimar, werfen große Ereignisse ihre Schatten voraus. Rund ums Schloss wird gebaggert. Radlader schieben Erde und Bauarbeiter ziehen Wege. "Was entsteht, ist eine vollkommene Neuinterpretation", schwärmt Andreas Pahl, Gartenreferent der Klassik Stiftung Weimar. "Besucher können dort bald in die Zeit von Carl Alexander und Ettersburg eintauchen", so Pahl.