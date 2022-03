In Weimar sollen ab dem nächsten Jahr drei wasserstoffbetriebene Busse im Nahverkehr eingesetzt werden. Das hat die Stadtwirtschaft bekannt gegeben. Für den Betrieb der Fahrzeuge sollen auf dem eigenen Gelände eine Photovoltaikanlage und eine Wasserstofftankstelle entstehen. Die Busse sollen den Angaben nach eine Reichweite von 300 bis 400 Kilometern haben und rund 900.000 Euro pro Stück kosten. Sie werden zum Teil in Handarbeit hergestellt und sollen zu Beginn auf den Linien 1, 3 und 4 eingesetzt werden.

Insgesamt will das Thüringer Umweltministerium 30 Elektro-Busse in mehreren Thüringer Regionen fördern - in Weimar die ersten mit Wasserstoffantrieb. Rund drei Millionen Euro sind dafür vorgesehen.

Der Förderbescheid wurde am Dienstag von Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) übergeben. Ziel müsse es sein, so weit wie möglich unabhängig von fossilen Brennstoffen zu werden, sagte die Ministerin. Weimar sei mit dem Projekt die erste Stadt in Thüringen, in der Busse mit Wasserstoff-Brennstoffzellen auf die Straße kommen.